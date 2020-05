Clint Eastwood: 90 let hollywoodske ikone in vsaj še prgišče filmov pred njim RTV Slovenija Zadnji majski dan v svoje deseto desetletje na tem svetu stopa ikona ameriškega filma, režiser in igralec Clint Eastwood. Rojstnih dnevov bojda nima rad, o upokojitvi pa ne razmišlja. Samo v svojih osemdesetih je posnel devet celovečercev.

