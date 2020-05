Maribor zmlel Ljubljančane in poslal sporočilo Olimpiji Sportal Najboljši slovenski nogometni klubi se vneto pripravljajo za nadaljevanje sezone. Branilec naslova Maribor se je v soboto znesel nad Bravom s teniškim rezultatom 6:1, vodilna Olimpija je v Ljubljani z 2:0 premagala Gorico, Mura je napolnila mrežo drugoligašu Dobu (4:0), Celjani so z 2:1 premagali Triglav, v Sežani pa je Tabor položil orožje pred Koprom, ki se vrača med elito. Koprčani so zmagali kar s 5:1!

