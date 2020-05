Sancho s hat-trickom vodil črno-rumeni šov v Paderbornu RTV Slovenija Nogometašem dortmundske Borussie so z izjemno predstavo v drugem polčasu gladko odpravili zadnjeuvrščeni Paderborn (1:6) in s tem popravili vtis po grenkem torkovem porazu proti Bayernu. Črno-rumeni so se utrdili na drugem mestu.

Sorodno















































Oglasi