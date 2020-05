DZ sprejel interventni zakon za zagon pomembnih investicij, SD in Levica proti Energetika.NET Državni zbor je v petek na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji novega koronavirusa. Nasprotovanje predlogov zakona so izrazili v stranki Socialni demokrati (SD) in Levici. Po njihovih navedbah je zakon vsebinsko prazen in škoduje okolju. Prioritetno se bo na podlagi zakona najprej spodbujalo pospešitev investicij, ki imajo zagotovljena finančna sredstva in je mogoče zanje pridobiti gradbeno dovoljenje do konca leta 2020.

