Kaj pa, če ima Zlatko Zahović prav? Sportal Po novem je dovoljenih pet menjav na tekmi, Maribor pa ima neprimerno boljšo in daljšo klop od vodilne Olimpije. To naj bi bila razloga, zaradi katerih je nekdanji športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović prepričan, kako vijolice do konca sezone ne bodo le ujele, ampak tudi prehitele vodilne Ljubljančane. Da trditve o močni klopi Maribora niso zvite iz trte, lahko potrdi Bravo.

Sorodno

























































Oglasi