Astronavta ob vstopu na vesoljsko postajo: 'Vesela sva, da sva tukaj' 24ur.com Manj kot 19 ur po izstrelitvi je raketa zasebnega podjetja SpaceX z ameriškima astronavtoma na krovu pristala na vesoljski postaji, nekaj minut kasneje pa se je čvrsto pritrdila. Ko so odprli lopute, sta astronavta vstopila na vesoljsko postajo in objela kolege, ki so ju pričakali. Vesela sva, spočita in pripravljena na delo, sta povedala. Nasa je objavila posnetek njihovega prvega srečanja.

