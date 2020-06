Umrl je umetnik Christo Primorski dnevnik V 85. letu starosti je včeraj umrl svetovno znani bolgarski umetnik Christo. Umetnik, ki je bil poznan zlasti po umetniških akcijah oblačenja skulptur in stavb, je umrl naravne smrti na svojem domu v New Yorku. “Christo je živel polno življenje, ni le sanjal o stvareh, ki so se zdele nemogoče, ampak jih je uresničeval,“ so ob njegovi smrti zapisali na uradni Facebook strani. Christo Vladimirov Java ...

