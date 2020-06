Epidemije ni več. Kateri ukrepi pa še ostajajo v veljavi? 24ur.com Čeprav je epidemija koronavirusa uradno preklicana, ta še ni izkoreninjen, zato moramo še naprej paziti nase in druge. To pomeni, da upoštevamo higieno kašljanja in kihanja, vzdržujemo primerno razdaljo in redno umivamo, če to ne gre, pa razkužujemo roke. V nekaterih primerih je še naprej obvezno nošenje zaščitne maske, prireditve z več kot 200 ljudmi so prepovedane.

