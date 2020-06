Predvideni začasni izklopi elektrike za OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Sreda, 3.6.2020: HUDI KOT 2, BOLFENK: med 12:00 in 14:00 uro. SREBOTJE 1, POLIČKA VAS: med 9:30 in 10:30 uro. VILTUŠ 2, SREDNJE: med 9:00 in 14:00 uro. CERŠAK 2, KOZJAK: med 8:00 in 13:30 uro. POLIČKA VAS 1; […]

