Objava prisluhov Tomažu Lovšetu po odločitvi vrhovnega sodišča v javnem interesu Večer Vrhovno sodišče je po pisanju Dnevnika zavrnilo zahtevo za revizijo poslovneža Tomaža Lovšeta, ki je zaradi objav prisluhov, iz katerih je bilo razvidno ozadje prodaje Mercatorja, od Dnevnika zahteval odškodnino. Potrdilo je, da v konkretnem primeru pravice do ugleda in zasebnosti Lovšeta ni treba zaščititi bolj kot pravico do svobode izražanja.

