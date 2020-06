Poziv vladi, naj po zgledu podpore turizmu nameni sredstva še knjižnicam RTV Slovenija Marko Kravos in Slavko Pregl, predsednik in podpredsednik Društva Bralna značka - ZPMS, v javnem pismu pozivata, naj se nameni splošnim knjižnicam po deset evrov na člana in šolskim knjižnicam po dvajset evrov na šolarja namenskih sredstev za nakup knjig.

Sorodno

Oglasi