Novinarki Eugeniji Carl kuverta z belim dražečim prahom Dnevnik Na televiziji v Kopru so danes prejeli kuverto, v kateri sta bila bel prah in pismo z žaljivo vsebino, naslovljeno na novinarko Eugenijo Carl. Dogodek so prijavili na koprsko policijsko postajo, trenutno pa potekajo aktivnosti po določenem...

Sorodno Oglasi Omenjeni Facebook

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Luka Dončić

Tomaž Gantar

Zlatko Zahovič

Anže Kopitar