Proti policijskemu nasilju številni zvezdniki: Beyonce zahteva pravico 24ur.com Ljudje so se v Združenih državah Amerike združili, da bi podprli temnopolto skupnost. Pred dobrim tednom je namreč v Minneapolisu umrl 46-letni temnopolti moški zaradi policijskega nasilja. Čeprav je bil neoborožen, je policist sklenil, da predstavlja grožnjo, ga podrl na tla in mu kar osem minut klečal na Floydovem vratu. 46-letnik je kasneje umrl v bolnišnici. Oglasili so se tudi številni zvezdniki.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Beyoncé Knowles

Oglaševanje

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Luka Dončić

Tomaž Gantar

Zlatko Zahovič

Anže Kopitar