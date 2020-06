Po Mariboru vozil pod vplivom drog in brez vozniškega dovoljenja Lokalec.si V petek, 29. 5. 2020, so policisti nekaj po 8. uri v Mariboru ustavljali voznika osebnega avtomobila. Ta na znake policistov z modro lučjo in sireno ni ustavil, nato pa je skušal še peš pobegniti. Policisti so ga ujeli in vklenili. Ugotovili so, da je to želel storiti zato, ker je vozil osebni avtomobil brez […]

