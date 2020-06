Blaž Kavčič si na domačih turnirjih želi več konkurence Sportal Po več kot dveh mesecih premora zaradi pandemije se je pretekli konec tedna nadaljevala domača teniška sezona. Na delu so bili tekmovalke in tekmovalci v vseh kategorijah z izjemo deklet do 18 let.

