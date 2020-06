Preklic omejitve obiskov v izolski bolnišnici Dnevnik V Splošni bolnišnici Izola so z današnjim dnem ponovno odprta vrata za obiskovalce. Bolnika lahko med 15. uro in 15.30 obišče le ena zdrava odrasla oseba, so sporočili iz bolnišnice. sta

