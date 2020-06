DeSUS pričakuje ustanovitev urada za demografijo do 30. junija SiOL.net Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je danes ponovila zahteve glede uresničitve prioritet stranke. Urad za demografijo, ki bo deloval kot ministrstvo, mora sodelovati pri pripravi in sprejemanju zakona o demografskem skladu, menijo v DeSUS. Ustanovitev urada pričakujejo do 30. junija, do takrat pa napovedujejo tudi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi.

