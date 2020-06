Hrvaški krožni napadalec Veron Načinović je podpisal triletno pogodbo s Celjem Pivovarno Laško, je na klubski spletni strani zapisal celjski rokometni klub. Dvajsetletni in 203 cm visoki Hrvat je sin nekdanjega hrvaškega reprezentanta in igralca celjskega kluba Alvara, ki je v knežjem mestu igral med letoma 1993 in 1998 ter 1999 in 2001.



Več na Ekipa24.si.si