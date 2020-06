Na Golniku pozvali, da je treba čas po epidemiji izkoristiti za krepitev infrastrukture 24ur.com Na slovesnosti ob koncu epidemije v Sloveniji so v Kliniki Golnik poudarili, da ta čas po epidemiji zahteva pripravo in krepitev zdravstvenega sistema. Uspeh ali neuspeh pri tem pa bo zaznamoval našo in prihodnje generacije, so opozorili.

