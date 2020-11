Opozicijske stranke za nujno sejo odborov DZ-ja: "Umikamo se od držav, zavezanih vladavini prava" RTV Slovenija Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odborov DZ-ja za zunanjo politiko in evropske zadeve zaradi stališč premierja Janeza Janše, ki so po njihovem mnenju "v nasprotju s strateškimi usmeritvami slovenske zunanje politike".

