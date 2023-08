Sevilla želi končati niz petih porazov, City ostal brez De Bruyneja do konca leta RTV Slovenija Zmagovalec Lige prvakov Manchester City in zmagovalka Evropske lige Sevilla se bosta v evropskem superpokalu pomerila v sredo v Pireju. Na 48. odprtju evropske sezone bo velik favorit angleški prvak, ki pa bo do konca leta igral brez Kevina De Bruyne.

