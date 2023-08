"Spočiti se in nato 'raztrgati' ob 20.30" RTV Slovenija Branilec naslova Kristjan Čeh je dobro razpoložen pred današnjo preizkušnjo. Meni, da bo za zlato medaljo dovolj met čez 70 metrov, optimistična pa sta tudi njegova glavna konkurenta Mykolas Alekna in Daniel Stahl. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.