Green z izjemno predstavo v končnici končal zmagoviti niz Dallasa RTV Slovenija Golden State je v napeti končnici premagal Dallas s 104:100. To je bila peta zaporedna zmaga Bojevnikov, ki so s tem končali niz sedmih zmag Mavericksov. Tudi trojni dvojček Luke Dončića ni zadostoval v San Franciscu (30 točk, 12 skokov in 11 podaj).

