Slavnostni govor Janeza Janše ob obletnici plebiscita: “Ni dovolj za domovino storiti velike stvari Nova24TV “Slovenci smo na plebiscitu dokazali, da smo zgodovinski narod. Dobili smo lastno državo in s tem od Boga in zgodovine dano priložnost, da kot gospodar na svoji zemlji izkoristimo vse potenciale, ki jih ima slovenski narod, in ti so veliki,” poudarja predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. V petek, 22. decembra, je v organizaciji Združenja za […]

