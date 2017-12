Slovenci praznujemo dan samostojnosti in enotnosti Radio Ognjišče

V Sloveniji je 26. december državni praznik samostojnosti in enotnosti. Z njim zaznamujemo enkraten dogodek v zgodovini našega naroda. Na ta dan leta 1990 so bili namreč razglašeni rezultati plebiscita, na katerem smo se nedvoumno odločili, da želimo na svojo pot, pot ki vodi iz Jugoslavije in totalitarnega režima. Osrednja državna proslava je bila še pred božičnimi prazniki v Cankarjeve...

