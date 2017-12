Škof Peter Štumpf pri maši za domovino Radio Ognjišče

Slovenski škofje so danes, nekateri pa že pred dnevi, darovali sveto mašo za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Murskosoboški škof Peter Štumpf je v ta namen maševal dopoldne v soboški stolnici in ob tem spomnil na to, kako smo v letu 1990 postavili temelje za našo samostojno in demokratično Slovenijo. Takrat smo se za ta korak odločili verni in neverni. Skupaj smo gledali v p...

