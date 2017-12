VIDEO: Na štajerski avtocesti zagorelo vozilo. Vzrok za vžig je tehnična napaka 24ur.com Na štajerski avtocesti je med cestninsko postajo Kompolje in priključkom Blagovica v smeri proti Mariboru zagorelo vozilo. Posledice požara so odpravili, zato tam promet znova poteka normalno. Vzrok za vžig je bila tehnična napaka, so sporočili policisti.

