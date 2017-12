Nekatere ceste so zaprte in poplavljene Delo Ljubljana – Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo danes in jutri, med 8. in 21. uro, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t. Poplavljena cestišča, zaprte ceste: Planina-Unec, Planina-Laze in Rakov Škocjan-Podskrajnik. Zaradi poškodovane ceste na avstrijski strani sta zaprta prelaza Jezerski vrh in Pavličevo Sedlo. Cesta Tr

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Avstrija

Kranjska Gora

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Trubar

Tina Maze

Jan Oblak

Peter Prevc