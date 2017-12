'Izmišljeni Božiček nas še dodatno peha v potrošniški fundamentalizem, ki pomeni: kupujem in trošim, 24ur.com Direktorica, tviterašica, gozdarka, športna navdušenka in redovnica Uršulinka Marjeta Pija Cevc meni, da bi bilo brez praznikov naše življenje prazno. "Seveda pa je druga zgodba, kaj je njihova vsebina in kako jih praznujemo. V nas se je vsilila nujna dolžnost do nakupovanja: Več kupujem in obdarujem, več veljam in pomenim."

