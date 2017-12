Ponekod v Siriji in Iraku tokratni prazniki polni upanja Radio Ognjišče

V delih Sirije in Iraka, kjer je bila v preteklem letu poražena Islamska država, so tokratni prazniki polni veselja in upanja. V sirskem Homsu kristjani letos prvič po dolgem času lahko slavijo božič, podobno je v iraškem Mosulu....

