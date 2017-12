FOTO: Božična 'molitev' z Magnificom na razprodanem mega koncertu v Stožicah 24ur.com Magnifico je čefur, peder, balkanski šarlatan. Vse to se je poimenoval kar sam. Mnogi trdijo, da je na glasbenem vrhuncu, on trdi, da je zadovoljen s pivom in cigaretami. Koncertni vrhunec je bil brez dvoma veliki koncert v razprodanih ljubljanskih Stožicah, kjer s(m)o se lahko zazibali ob njegovih hopa-cupa-šlagersko-zimzelenih uspešnicah.

Sorodno



Oglasi