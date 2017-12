Jankovićev dvorni zabavljač Magnifico na koncertu v Stožicah pljuval po veri in katoličanih “… Da na Nova24TV Ni treba posebej poudarjati, da je v normalnih evropskih prestolnicah na božični večer in na božič na sporedu vrhunski filharmonični koncert, operna predstava, zborovsko petje in podobno, pri nas pa na sveti večer Lepa Brena, na božič pa Magnifico. Ker “fake news” medijev ne prebiram, mi s presežki levičarske (proti)kulture redno postrežejo prijatelji s Twitterja. […]

