Koper – Danes je v Luki Koper zbor delavcev, na katerem bodo govorili o razmerah v družbi in njenem prihodnjem razvoju. Delavci so se zbrali dan pred izredno skupščino, ki bo odločala o nezaupnici upravi, čaka pa se tudi na to, kakšno bo sodelovanje Madžarske pri drugem tiru. Zbor je sklical svet delavcev, ki želi z delavci, predstavniki podjetja, lokalnih skupnosti in oblasti spregovoriti o pe