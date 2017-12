Umaški ribič: Hrvaška policija nam je svetovala, naj še naprej lovimo do sredinske črte v Piranskem 24ur.com Umaški ribič trdi, da jim je hrvaška policija svetovala, naj nadaljujejo običajno delo v Piranskem zalivu in še naprej lovijo do sredinske črte v zalivu. Prav tako naj bi jim zagotovili, da jih bodo zaščitili pred slovensko policijo.

