Na Hrvaškem ne želijo incidentov Dnevnik Na Hrvaškem petek ni bil povsem navaden dan, kot je to napovedal premier Plenković. Čeprav so bližnja srečanja policistov in ribičev v Piranskem zalivu zaradi spora o meji reden pojav, se je v petek čutila prav posebna napetost.

