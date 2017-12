Večji del ZDA zajel arktični mraz #video SiOL.net Severni, osrednji in vzhodni del ZDA je zajel arktični mraz. Temperature, bolj primerne za pingvine kot za ljudi, se bodo nadaljevale vse do novega leta in naprej. Množica, ki bo na Silvestrovo rajala na newyorškem Times Squaru, bo novo leto pričakala ob minus 13 stopinjah, veter pa bo občutek mraza še bolj povečal.

