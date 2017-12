Vremenska napoved Radio KAOS Zvečer in ponoči se bo dež okrepil in zajel vso državo ter do jutra oslabel in ponekod prehodno ponehal. Meja sneženja bo med 800 in 1300 m nadmorske višine. Zjutraj bodo temperature od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0. V četrtek bo pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine znova okrepile. […]

Sorodno









































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Ana Bucik

Maruša Ferk

Borut Pahor

Gašper Tič