Vreme: Konec leta bo zmerno do pretežno oblačen in povečini suh Dnevnik Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Jutranje temperature na zadnji dan v letu bodo od -6 do 3, ob morju okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno



















































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Jernej Damjan

Boštjan Šefic

Vesna Fabjan

Karl Erjavec