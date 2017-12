Pahor: V letu 2017 sem se boril za "spravo, strpnost in mir" Reporter Predsednik republike Borut Pahor je v poročilu o delu v petem letu svojega prvega mandata strnil narejeno in zapisal, da so bili ljudje in njegov odnos do njih v središču njegovega dela. V poročilu je med drugim izpostavil prizadevanja za spravo, strpnost

Sorodno Oglasi