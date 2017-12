Pahor ob koncu leta: Ljudje in moj odnos do njih v središču mojega dela Radio Ognjišče

Predsednik republike Borut Pahor je v poročilu o delu v petem letu svojega prvega mandata strnil narejeno in zapisal, da so bili ljudje in njegov odnos do njih v središču njegovega dela. V poročilu, ki smo ga prejeli tudi v uredništvu Radia Ognjišče je med drugim izpostavil prizadevanja za spravo, strpnost in mir....

