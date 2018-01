VIDEO: Tampa leto 2017 končala z zmago, novinec Las Vegas vodilni na zahodu 24ur.com Hokejisti Tampe so leto 2017 sklenili z zmago v Columbusu kar s 5:0 in potrdili vodstvo v ligi NHL. Uvodna gola na tekmi je dosegel Tyler Johnson, Nikita Kučerov pa je k izdatni zmago dodal gol za 3:0 in podajo. Svoje je prispeval tudi vratar Andrej Vasiljevski, ki je petič ostal nepremagan.

Sorodno













Oglasi