"Meščani" z novo zmago ušli že na +15, Tottenham preskočil Swansea 24ur.com Nogometaši Manchester Cityja so v 22. krogu rutinirano s 3:1 ugnali moštvo Watforda in s tem še povečali že tako visoko prednost na prvenstveni razpredelnici angleške Premier lige. Z najhitrejšim zadetkom v letošnji sezoni se je proslavil Raheem Sterling, medtem ko sta bila v dresu Tottenhama na gostovanju v deževnem Swanseju uspešna izkušeni Bask Fernando Llorente in v izdihljajih obračuna Dele Alli.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Anglija

Manchester City

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Tina Maze

Anže Kopitar

Goran Janus

Peter Prevc