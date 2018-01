Bralec iz Črnomlja je opozoril na zaraščenost brežin ob Lahinji od mosta v Črnomlju gorvodno. »Drevje oz. veje so tik nad vodo ali celo v strugi. To ni lepo na pogled, a tudi rečni tok se s tem upočasni. Nekdo bi to moral videti in počistiti,« je pripomnil. Bojan Levai, gospodar v Ribiški družini Črnomelj, je dejal, da so le ta in leta čistili ob vodah ribiči, in to povsem v lastni režiji, torej ...