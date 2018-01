Šabeder prevzel UKC, zakaj so spodili Kopača, ni znano Delo Novi generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder, 47-letni ekonomist, do zdaj direktor Semenarne, je danes opoldne opravil primopredajo poslov z bivšim generalnim direktorjem Andražem Kopačem. Medijem je povedal, da je »UKC odlična strokovna in znanstvena institucija z ogromno znanja in dobrimi zaposlenimi, ki vsak dan skrbijo za naše paciente«. »Med mojimi ključnimi prioritetami je skrb za pa

Sorodno









Oglasi Omenjeni Andraž Kopač

Delo

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Maruša Ferk

Karl Erjavec

Luka Dončić

Jan Oblak