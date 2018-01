Vrhunska doživetja so prinesla nove rekorde Delo Po končanih božičnih in novoletnih praznikih turistični delavci še preštevajo goste, ki so v tem času obiskali Slovenijo, a prvi podatki že kažejo, da je bila tudi tokrat bera marsikje rekordna. Prestolnica je, tako kot že nekaj let poprej, pokala po šivih, o čemer je pričala tudi stotisočglava množica, ki je po nekaterih ocenah silvestrovala na ljubljanskih trgih in ulicah. Z rekordnim obiskom

Sorodno

Oglasi