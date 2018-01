Vroče teme Gorenje, Mercator in NLB Delo Letos se bodo nadaljevale ugodne gospodarske razmere. Gospodarska rast bo po oceni Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) 3,9-odstotna in bo tako še vedno višja od evropske. Rast bosta še naprej poganjala izvoz, ta bo zrasel za 7,5 odstotka, zasebna potrošnja bo triodstotna, gospodarsko rast pa bo poganjalo tudi gradbeništvo, saj se bodo bruto investicije povečale za devet odstotk

