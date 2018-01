Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL gostovali pri Calgary Flames in v olimpijskem mestu izgubili s 3:4. Čeprav so kralji povedli z 2:0, so gostitelji v drugi tretjini dosegli kar štiri gole, kar jim je pomagalo do zmage. Najbolj sta se izkazala Sean Monahan in Micheal Ferland; vsak je dosegel gol in podajo.



Več na Ekipa24.si