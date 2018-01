Vremenska napoved Radio KAOS Popoldne bo v severovzhodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na severu okoli 5 °C. Jutri bo v severovzhodni Sloveniji povečini sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v […]

