Vreme: Občasno bo rosilo ali rahlo deževalo Reporter Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na vzhodu Slovenije. V zahodnih in ponekod v osrednjih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, le na severozahodu

