DL: Njune sveče so napolnjene le s parafinom Lokalno.si Pred dnevom spomina na umrle imajo polne roke dela tudi svečarji. V Žužemberku se s tem kot edina v Suhi krajini ukvarjata Tone in Anica Perko, ki pravita, da je to obdobje vrh sezone za svečarje, ki pa si zaradi popustov, ki jih narekuje čedalje bolj zahteven trg, ne manejo roke. Dela je veliko, zaslužka pa ne več toliko kot pred leti. preberite več » ...

